Spelers van Destiny 2 hebben weer een nieuw evenement om aan deel te nemen, want Solstice is weer terug. Het evenement is tot 9 augustus beschikbaar voor alle spelers van de game en iedereen die deelneemt maakt aanspraak op de Solstice-armor. Ook is het mogelijk om ‘Something New’ vrij te spelen, een legendarische Stasis Hand Cannon.

Een van de nieuwe activiteiten is Bonfire Bash, waarbij spelers vijanden moeten verslaan om een steeds groter kampvuur te kunnen bouwen. Om een indruk daarvan te krijgen check je de onderstaande trailer.