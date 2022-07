Eind deze maand is het eindelijk zover voor Nintendo Switch bezitters, want dan verschijnt Xenoblade Chronicles 3 in de schappen. Op 29 juli kan je aan de slag met drie soldaten van zowel de natie Keves als Agnus en je zult de handen ineen moeten slaan om een groot mysterie op te lossen. Nog niet al te lang geleden kwam er een lange trailer uit die veel van de game liet zien.

De trailer waarvan sprake was helaas enkel in het Japans en ongetwijfeld wat lastig te volgen voor velen. Deze nieuwe trailer spreekt de Westerse markt meer aan, omdat deze in het Engels is. In deze video wordt er meer over de diverse personages, het verhaal, de gameplay en vrijwel alle andere aspecten die je zult aantreffen in Xenoblade Chronicles 3 uit de doeken gedaan.

Meer weten over de game? Check dan onze preview.