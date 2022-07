The Last of Us: Part I verschijnt op 2 september voor de PlayStation 5, maar de game is al wel goud gegaan. Nog voordat de releasedatum opdoemt aan de horizon lekt er al het een en ander. Na wat informatie eerder vandaag verschijnen er nog meer gameplay video’s op het web.

Het gaat om een video van ruim 2 minuten, die je hieronder kunt bekijken. Wees er wel snel bij, want het kan zijn dat Sony het weer offline laat halen. Dit gebeurde eerder vandaag met een drietal clips die door Nick Baker van XboxEra werden gedeeld, die claimt ze van een onbekende bron te hebben ontvangen.

Het is best opvallend dat er nu allerlei gameplay lekt, aangezien het erg vroeg is dat de game al in handen is van mensen buiten Sony of Naughty Dog. Hoe dan ook, check de beelden hieronder.