Het is inmiddels alweer even geleden dat The Witch Queen voor Destiny 2 uitkwam en zoals gebruikelijk krijgen we rond de gamescom een eerste blik op wat erna volgt. Via Twitter heeft Bungie nu een teaser trailer gedeeld en daaruit maken we op dat we 23 augustus in de agenda mogen noteren.

Op die datum zal Bungie namelijk een showcase organiseren die om de toekomst van Destiny 2 draait. Naar verwachting zal de ontwikkelaar Lightfall gaan onthullen, wat de eerstvolgende grote uitbreiding is.