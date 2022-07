Na de nodige video’s met gameplay die van The Last of Us: Part I zijn gelekt, heeft Naughty Dog nu zelf een nieuwe trailer uitgebracht van de game. Het betreft een video van ruim 10 minuten, waarin alle features naar voren komen.

Naast veel gameplay, krijg je ook de nodige toelichting op de verbeteringen die de ontwikkelaar heeft doorgevoerd in de remake. Het is zeker even de moeite waard, omdat je een goed overzicht krijgt van wat de remake precies te bieden heeft.