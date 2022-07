Ubisoft beloofde eerder al dat in september meer duidelijk wordt over de toekomst van Assassin’s Creed. Hoewel we dus nog even moeten wachten op officiële details, is er de afgelopen tijd door geruchten al veel informatie naar buiten gekomen. Zo werkt Ubisoft aan een grote titel die bekendstaat als Assassin’s Creed: Infinity. Daarvoor zou er nog een kleinere game moeten uitkomen, waarvan de werktitel Assassin’s Creed: Rift is. Daarvan werd onlangs Bagdad als setting genoemd.

Nu is er door Bloomberg weer nieuws over Assassin’s Creed: Rift gedeeld. Hoewel de game nog niet officieel is aangekondigd en er dus formeel nog geen releasedatum bekend was, meldt de website dat Assassin’s Creed: Rift door Ubisoft is uitgesteld. Volgens Bloomberg zou de release oorspronkelijk voor februari 2023 gepland staan, maar de game zou nu uitgesteld zijn tot de lente. Ubisoft Bordeaux, de studio die aan de game werkt, zou enkele maanden extra nodig hebben, omdat de ontwikkeling volgens een bron “ver achterloopt op schema”.

Mocht de informatie van Bloomberg inderdaad kloppen, dan is het opnieuw slecht nieuws voor Ubisoft. Deze week werd immers ook Avatar: Frontiers of Pandora uitgesteld naar het volgende fiscale jaar. Daarnaast heeft Ubisoft maar liefst vier games geannuleerd, waarover je hier meer kunt lezen.