De afgelopen week werden, gepland en ongepland, veel nieuwe beelden naar buiten gebracht van Naughty Dogs aanstaande remake van The Last of Us. Het meerendeel betrof gelekte beelden, maar ook Naughty Dog zelf kwam met een nieuwe trailer om de regie weer in handen te nemen.

Sinds de aankondiging van The Last of Us: Part I wordt er veel gediscusseerd over het nut van deze remake en hoe groot de verschillen nou daadwerkelijk zouden kunnen zijn. We hebben al wat vergelijkingsvideo’s en foto’s voorbij zien komen, zo nu ook voor de nieuwste trailer. De vergelijking is gemaakt door YouTube-kanaal ElAnalistaDeBits en laat duidelijk zien wat er precies anders is aan de remake van The Last of Us.

Zoals je in de video kunt zien zijn sommige aanpassingen heel klein en minder duidelijk, zoals een andere framing in cutscènes. Er zijn echter ook veel duidelijkere verbeteringen zoals het vervangen van een groot aantal animaties in het spel en het verschil in visuele atmosfeer.

De video toont een groot aantal verbeteringen, en het feit dat er zoveel discussie is rondom de noodzaak van een remake is vooral een testament van de technische prestatie die Naughty Dog met het origineel heeft neergezet.

Wat vind jij van The Last of Us: Part I? Is jouw mening jegens de remake veranderd naarmate er meer beelden zijn uitgebracht? Laat het ons weten.