The Last of Us: Part I verschijnt op 2 september voor de PlayStation 5, maar de game is ook voor de pc aangekondigd. Daarover hebben we nog niet bijzonder veel vernomen, maar het ziet er naar uit dat we niet al te lang op die versie hoeven te wachten.

Senior environment texture artiest Jonathan Benainous zegt op Twitter dat de pc-release ietsje later komt, maar erg snel na de PS5-versie. Nu is nog niet bekend wat ‘erg snel’ precies betekent, maar er bestaat een kans dat de pc-versie nog in september of anders oktober uitkomt.

Zodra Sony de releasedatum van de pc-versie bekendmaakt, laten we het uiteraard weten.