Minecraft draait nu al flink wat jaartjes mee en we hebben allerlei zeer creatieve content voorbij zien komen. Naast de content die door fans gemaakt wordt, verschijnt er met enige regelmaat ook officiële cross-over content en dat is nu ook weer het geval. Als je altijd al hebt willen kwallenvissen in Minecraft, dan is deze content ideaal voor jou.

SpongeBob en zijn vrienden komen namelijk langs in Minecraft en zo kan je Bikinibroek bezoeken. Personages als Patrick, Octo, Sandy en Krabs zullen je bezighouden met diverse quests en je kan ook iconische locaties zoals de Krokante Krab, de Maatemmer en de Kwallenvisvelden bezoeken! Hieronder kan je de trailer van de speciale SpongeBob content bekijken om een goed idee te krijgen.