Vorige maand werd duidelijk dat S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl dit jaar helaas niet het levenslicht zal zien en dat de game naar verwachting in 2023 uitgebracht zal worden. Het team lijdt vanzelfsprekend onder de situatie in Oekraïne, maar de ontwikkeling is inmiddels weer hervat. Dit blijkt eens te meer, want de ontwikkelaar heeft een aantal screenshots gedeeld.

Het gaat hier om een drietal screenshots die de duistere sfeer van de Exclusion Zone goed in beeld brengen. De onderstaande screenshots zijn wel wat aan de donkere kant, maar het ziet er desalniettemin zeker indrukwekkend uit.