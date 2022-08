Infinity Ward heeft aangekondigd dat we aankomend weekend nieuwe informatie mogen verwachten omtrent Call of Duty: Modern Warfare 2. De shooter die op 28 oktober uitkomt zal namelijk tijdens de Call of Duty kampioenschappen aandacht krijgen.

Tijdens dit evenement zal de ontwikkelaar nieuwe informatie delen, maar of hier ook nieuwe beelden bij zullen zitten is niet duidelijk. De kampioenschappen zijn zondag vanaf 21.00 uur ’s avonds live op YouTube.

Als je het live wilt volgen kan je hier terecht, zodat je gelijk de nieuwtjes omtrent Call of Duty: Modern Warfare 2 meepikt. En anders lees je het natuurlijk later hier op PlaySense.