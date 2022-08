Over een paar weken verschijnt de reboot van Saints Row en gezien het nu niet lang meer duurt, zullen we steeds meer te zien krijgen. De ontwikkelaar heeft nu een nieuwe trailer gedeeld, waarin we kennismaken met Kevin. Een chef-kok die bijverdient met criminele activiteiten. Hij wordt omschreven als een ‘gast, die de gast kent die weer een gast kent’. Een typische hosselaar dus.

Naast de trailer, die je hieronder als eerste kunt bekijken, hebben we nog een video waarin de stemacteur achter Kevin kort geïnterviewd wordt, waarin hij over zijn rol spreekt. De stemacteur is geen onbekende in de industrie, het is namelijk Greg Chun. Hij vertolkte eerder rollen in Judgment (Takayuki Yagami), Yakuza: Like a Dragon (Yu Nanba), Valkyria Chronicles 4 (Raz) en meer.

Saints Row is vanaf 23 augustus verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Check onze preview voor meer informatie.