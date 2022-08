Nog voor de release van F1 22 sprak Codemasters al over de cross-play functionaliteit van F1 22. Een functie die aanvankelijk in de game zou zitten bij de release, maar dit bleek toch niet helemaal haalbaar. Daarom beloofde de ontwikkelaar dit op een later tijdstip alsnog toe te voegen.

We hebben er even op moeten wachten, maar Codemasters heeft nu aangekondigd dat er tegen het einde van de maand een update verwacht mag worden die cross-play in de game beschikbaar zal stellen. Met deze functie zal het mogelijk zijn om tegen elkaar te racen op alle platformen onderling.

Voordat de functie beschikbaar gesteld zal worden zal er eerst een test plaatsvinden. Dit weekend en volgend week. Tijdens deze weekenden zal cross-play beschikbaar zijn in de sociale race optie en de tweespeler carrièremodus.

“Cross-play brings all our players together and allows them to settle the score of who is the best driver across all platforms. Cross-play also allows us to create better matchmaking opportunities so players can compete against rival racers with similar attributes”, aldus Lee Mather van Codemasters.