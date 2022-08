De release van FIFA 23 nadert dus wil EA ons er graag aan herinneren waarom we per direct afscheid van ons FIFA-exemplaar van vorig jaar moeten nemen en eind september naar de winkel moeten rennen voor de nieuwste telg. In de onderstaande trailer laat men zien waarom FIFA 23 ons echt dat ‘matchday gevoel’ moet gaan geven.

Zo belooft men dat de aanvang van een wedstrijd een meer realistische stadionsfeer met zich mee weet te brengen door verbeteringen in de animaties van het publiek en verbeterde schaduwen middels de HyperMotion2 engine. Op andere vlakken belooft men ook nieuwe vieringen van de spelers na het maken van doelpunten, maar ook vrouwelijke scheidsrechters.

FIFA 23 verschijnt op 30 september voor alle bekende platformen.