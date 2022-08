Mario Kart 8 Deluxe beschikt over een Booster Course Pass, waarbij je 48 extra parcours zal krijgen in ruil voor ongeveer 25 euro. Hier kan je de recente Special lezen over de laatst toegevoegde banen aan de game. De circuits zijn remakes van klassieke banen uit de hele serie, uit games als Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii, maar ook handheld-edities en de mobiele game Mario Kart Tour.

Uit placeholder-muziekbestanden die zijn gevonden in de nieuwste Mario Kart 8 Deluxe-update valt nu echter al te vermoeden welke banen er nog op de planning staan. Op basis van deze bestanden lijken de volgende tracks toegevoegd te gaan worden aan Mario Kart 8 Deluxe:

Merry Mountain

Waluigi Stadium/Wario Colosseum (Game Cube)

Boo Lake/Broken Pier (GBA)

Sunset Wilds (GBA)

Peach Gardens (DS)

Rock Rock Mountain (3DS)

Rainbow Road (3DS)

Maple Treeway (Wii)

London Loop (Mario Kart Tour)

Berlin Byways (Mario Kart Tour)

Amsterdam Drift (Mario Kart Tour)

Singapore Speedway (Mario Kart Tour)

Los Angeles Laps (Mario Kart Tour)

Bangkok Rush (Mario Kart Tour)

Vancouver Velocity (Mario Kart Tour)

Spelers die zich abonneren op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket krijgen toegang tot de DLC als onderdeel van hun abonnement.