Over een kleine twee maanden zal Blizzard’s Overwatch 2 verschijnen en in aanloop naar de release hebben er ondertussen al een alpha en twee beta’s plaatsgevonden. De laatste beta ging in juni live en introduceerde de Junker Queen als personage, evenals cross-play multiplayer.

Vice-president Jon Spector heeft nu via Twitter laten weten dat er geen publieke derde beta meer zal volgen en dat de zich nu volop zullen focussen op de lancering van de game. De game zal geen lootboxes bevatten. In plaats daarvan gaat Overwatch 2 voor het Battle Pass-systeem en beschikt het spel over een in-game winkel. De Battle Pass zou ergens tussen de 10 en de 15 euro gaan kosten. Dit alles zullen we zien op de releasedag, namelijk 4 oktober.