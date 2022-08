Gamers die op Marvel’s Midnight Suns zitten te wachten zullen nog meer geduld moeten opbrengen. Firaxis laat weten dat de game wederom is uitgesteld.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Marvel’s Midnight Suns al begin dit jaar in de winkel zou liggen. In november 2021 werd er door de ontwikkelaar gemeld dat zij meer tijd nodig hadden om de kwaliteit te kunnen leveren waar zij bekend om staan. De tweede helft van 2022 werd toen als ‘release window’ genoemd.

In juni van dit jaar kreeg Marvel’s Midnight Suns eindelijk een releasedatum, namelijk 7 oktober. Nu blijkt dat ook deze datum niet zal worden gehaald. De reden hiervoor is hetzelfde als de eerste keer dat het spel werd uitgesteld: Firaxis heeft meer tijd nodig om de best mogelijke ervaring te bieden.

De uitstel heeft ditmaal twee kanten. Marvel’s Midnight Suns staat voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc dit fiscaal jaar gepland. Deze loopt tot 31 maart 2023. De PlayStation 4-, Nintendo Switch- en Xbox one-versie volgen op een latere datum.