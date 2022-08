We krijgen steeds meer beelden van Gotham Knights te zien, waarbij met name de verschillende personages individueel aandacht krijgen. De game speelt zich logischerwijs af in Gotham City en de map van deze stad is nu ook prijsgegeven.

IGN had de eer om de kaart te mogen delen en hoewel het niet zeer gedetailleerd is, geeft het wel een idee wat we kunnen verwachten. Zo bestaat Gotham City in de game uit vijf districten met daartussen het nodige water.

Check de map hieronder en noteer 25 oktober in de agenda, dan verschijnt Gotham Knights voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.