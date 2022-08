Mocht je Rainbow Six Extraction al even niet hebben aangeraakt, is nu wellicht het moment daar om er weer even in terug te duiken. Het Eclipse Crisis Event is nu namelijk aan de gang en belooft wat leuke toevoegingen. Een nieuwe operator, nieuwe gear om te verzamelen, maar bovenal ook een heel nieuwe soort vijand: de Neoplasm.

Dit monster laat zich echter niet zomaar verslaan en zal een tactische aanpak van jou en jouw teamgenoten vereisen. Alsof een Neoplasm niet al een groot genoeg probleem is, zal je ook hordes aan Archæans moeten verslaan. Het Eclipse Crisis Event speelt zich af op de Truth & Consequences map en loopt tot en met 1 september op alle platformen waarvoor Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction verkrijgbaar is.