Over ongeveer drie weken ligt het derde deel van Splatoon in de winkels. De reclamecampagne van het spel draait dan ook op volle toeren en daarom is er weer een nieuwe video beschikbaar gesteld.

In Splatoon 3 heb je de beschikking over een soort van schietijzer (dat in plaats van kogels verf schiet) of ander wapens, waarmee je je vijanden kunt uitschakelen. Alleen zal je hiermee niet een multiplayer match winnen.

Het is namelijk de bedoeling om de omgeving zoveel mogelijk met de kleur verf van jouw team te bekladden. Dit zorgt voor een grote rotzooi en dat is exact waar de nieuwe video zich op richt.