Bungie heeft enige tijd terug aangekondigd een Destiny 2 showcase te organiseren om een blik te werpen op de toekomst. Deze showcase staat gepland voor dinsdag 23 augustus 18:00 uur en via persbericht heeft de ontwikkelaar nu bekendgemaakt dat de focus op Lightfall ligt.

Dit is het eerstvolgende hoofdstuk in de Light en Darkness-saga. Ook zal Bungie tijdens de showcase meer bekendmaken over seizoen 18, Arc 3.0 subclass en meer. Na de showcase zal er nog een post-show plaatsvinden, waarin verschillende ontwikkelaars van Bungie aan het woord komen over de komende content.

De showcase zal hier te volgen zijn.