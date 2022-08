Nadat Microsoft eerder deze week een hint gaf over de mogelijke komst van Death Stranding naar PC Game Pass, is dit nu officieel aangekondigd. Via Xbox Wire laat het bedrijf weten dat de gewaardeerde game van Kojima Productions vanaf 23 augustus beschikbaar zal zijn voor abonnees van de dienst.

Afgaande op de aankondiging betreft het de originele uitgave en niet de Director’s Cut die vorig jaar verscheen. Voor meer informatie over de pc-versie via PC Game Pass kan je bij Xbox Wire terecht. Hieronder een trailer.