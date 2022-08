Er zijn al behoorlijk wat personages toegevoegd aan Marvel’s Avengers, onder meer Black Panther en Jane Foster passeerden al eerder de revue en onlangs ging er een gerucht dat She-Hulk het volgende personage zou zijn, aldus een cryptische opmerking tijdens een livestream over de game.

Dit blijkt niet te kloppen, want in gesprek met Forbes heeft Brian Waggoner aangekondigd dat Bucky Barnes – beter bekend als de Winter Soldier – het volgende personage is voor Marvel’s Avengers. In het interview bespreekt Waggoner twee aankomende patches – respectievelijk 2.6 en 2.7 – waarvan de eerste in september uitgerold gaat worden.

Deze update brengt onder meer een nieuwe Villain Sector met zich mee, inclusief een verhaallijn waar Monica bij betrokken is. Met patch 2.7 zal Bucky Barnes geïntroduceerd worden. Details zijn nog schaars, maar Forbes kon wel bevestigen dat de Winter Soldier niet het pad van Jane Foster zal bewandelen, die op haar beurt veel gelijkenissen vertoont met Thor.

Bucky Barnes zal wel geïnspireerd zijn door personages als Black Widow en Captain America, zeker omdat Bucky getraind heeft met Steve Rogers, aldus Waggoner.

‘He trained with Cap, right? So he may share a similar feel, I guess. I don’t want to say he has a shield or anything because he doesn’t, but his fighting style will feel like they had trained in the same place. And our Winter Soldier also trained in the Red Room, so you may see some things where we took inspiration from Black Widow’s kit. But no, not sharing any abilities or anything like that.’