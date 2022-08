Volgend jaar zal Star Wars Jedi: Survivor uitkomen, wat een opvolger is van Star Wars Jedi: Fallen Order. Tussen de twee games in is er echter ook het nodige gebeurd, gezien het vervolg zich vijf jaar later afspeelt, en dat zal nu een overbrugging krijgen middels een nieuw boek.

Het boek heet Star Wars Jedi: Battle Scars en vertelt het verhaal van Cal Kestis, die op een avontuur gaat dat zich tussen de twee games afspeelt. Het boek zal op 7 maart 2023 verschijnen en is geschreven door Sam Maggs.

Zij is overigens niet onbekend met de gamesindustrie. Eerder schreef zij al mee aan The City Never Sleeps DLC voor Marvel’s Spider-Man. Ook heeft ze bijgedragen aan Call of Duty: Vanguard en Ratchet & Clank: Rift Apart.

De prijs van het boek is nog niet bekendgemaakt.