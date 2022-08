Het is inmiddels al een tijdje bekend dat Respawn Entertainment een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order maakt en eind mei kondigden de ontwikkelaar en Electronic Arts de game officieel aan. Star Wars Jedi: Survivor, zoals het tweede deel heet, staat vooralsnog gepland voor volgend jaar, maar de exacte datum waarop het spel moet verschijnen is nog niet bekendgemaakt.

Mogelijk is er nu een nieuwe aanwijzing opgedoken. Eerder vandaag berichtten we al over de onthulling van Star Wars Jedi: Battle Scars. Dit is een boek dat het verhaal vertelt dat zich afspeelt tussen Star Wars Jedi: Fallen Order en Star Wars Jedi: Survivor. De aankomende game speelt zich immers enkele jaren af na de gebeurtenissen uit Fallen Order. Het boek heeft al wel een concrete releasedatum: 7 maart 2023.

Na de aankondiging van het boek meldde Jeff Grubb – de journalist die niet vies is van een geruchtje hier en daar – op Twitter dat Star Wars Jedi: Survivor net als het eerder genoemde boek in maart 2023 verschijnt. Of de game dan ook specifiek op 7 maart uitkomt of op een andere datum, wordt door Grubb in het midden gelaten, maar hij lijkt overtuigd te zijn van een release in maart 2023.

So is the game. — Grubb (@JeffGrubb) August 19, 2022

Hoewel Grubb het vaker bij het rechte eind heeft gehad, zit hij er ook echt wel eens naast, dus het is verstandig om dit voorlopig als een gerucht te beschouwen. Toch is dit niet de eerste keer dat maart 2023 opduikt als de maand waarin Star Wars Jedi: Survivor moet verschijnen. Een maand geleden werd die maand namelijk ook vermeld in de database van het PlayStation Network. Toeval? We wachten de aankondiging van Respawn Entertainment en EA af.