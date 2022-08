Preview | Splatoon 3 – De eerste Splatoon verscheen in 2015 voor de Nintendo Wii U, wat zowel een kritisch als commercieel succes was. Daarmee is een nieuwe franchise ontstaan en inmiddels mogen we uitkijken naar Splatoon 3, die op 9 september zal verschijnen voor de Nintendo Switch. Wederom een kleurrijk spektakel dat nu de basis van Splatoon 2 neemt en daar verder op voortbouwt. Onlangs gingen we bij Nintendo op bezoek om daar met verschillende segmenten van de game aan de slag te gaan. Is het de moeite waard om uit te kijken naar Splatoon 3?

Verven maar

Mocht je niet bekend zijn met Splatoon dan nu eerst een korte uitleg. Het betreft hier een third-person ‘shooter’, waarin je de rol aanneemt van een held die nogal goed met verf overweg kan. Je bent uitgerust met wapens afgestemd op verven en je hebt het gekleurde goedje ook continu nodig. In de singleplayer is dat bijvoorbeeld noodzakelijk om een route te vinden in de levels, waarbij je als het ware in geverfde stukken kunt zwemmen om zo bijvoorbeeld hoger gelegen plekken te bereiken. In de multiplayer gebruik je jouw wapens eveneens om de vijanden aan te pakken, alsook om de omgevingen te verven.

Verf is een cruciale factor in de gameplay, waardoor het al snel een zeer kleurrijk spektakel wordt. Splatoon 3 neemt de bekende basis en gaat daar dus op verder door allerlei nieuwe elementen te introduceren. Als nieuwkomer heb je zodoende straks enorm veel om te ontdekken, maar een kleine nuance is wel op z’n plek als je eerdere delen gespeeld hebt. Je zult dan namelijk veel zaken herkennen, afgezien van de gameplay die sowieso min of meer identiek is. Hierdoor is Splatoon 3 een pot gemixte verf van zowel vertrouwde elementen als nieuwe aspecten. Dit alles in een besturing die identiek is aan Splatoon 2, waardoor je het snel kunt oppakken als je die game gewend bent.

Ontdek de gameplay

In Splatoon 3 gebruik je zoals voorheen de motion sensor deels om te mikken, wat misschien wat onwennig kan aanvoelen als je nieuw bent. Toch is het dermate goed geïntegreerd dat het vrij snel went en dat maakt dat Splatoon 3 een vrij hoog pick-up-and-play gehalte kent. In het spel kun je op avontuur in een singleplayer, waarin je meer leert over de achtergrond van het grotere verhaal. Het avontuur – wat we even hebben kunnen spelen – belooft een rijke selectie van omgevingen en gameplay aan te bieden, waardoor het voor genoeg uren speelplezier zal zorgen.

Althans, dat baseren we op onze speelsessie, waarna we graag meer wilden spelen. Met andere woorden: de game liet in een korte tijd in de singleplayer al een zeer degelijke indruk achter dus dat is een goed begin. Fijn is ook dat Nintendo rekening houdt met nieuwe spelers, want de eerste levels zijn vooral bedoeld om je wegwijs te maken in de gameplay, waarbij de leercurve vrij rustig omhoog gaat zodat je alles goed in de vingers kan krijgen. Deze singleplayer dient tevens als middel om (nieuwe) wapens te leren gebruiken, want Splatoon 3 is natuurlijk wat dat betreft goed voorzien.

Alle belangrijke wapens uit de vorige Splatoon-games zijn direct vanaf de start in Splatoon 3 beschikbaar, maar er zijn ook nieuwe wapens toegevoegd. Om er twee te noemen: Triospanner en Wisserbladzwieper. Die eerste schiet in drie richtingen gelijk verf en de tweede gooit verf in de rondte door meer te zwiepen. Het zijn allebei wapens die je even onder de knie moet krijgen, waarbij de Triospanner in de multiplayer nog weleens een zeer interessante kan worden voor aanvallen op enige afstand. De zwieper is dan meer voor combat dichtbij en is tof om te aanschouwen, want de klodders verf vliegen in het rond.

Uiteraard is Splatoon 3 ook voorzien van speciale aanvallen dan wel wapens, die je kunt activeren zodra de meter vol is. Hiervoor dien je vijanden te verslaan en nadien kun je deze aanval activeren. Ook dat zijn terugkerende aspecten uit eerdere delen, aangevuld met nieuwe speciale wapens. Eén daarvan is de Reddingsbar, wat een buff voor je teamleden oplevert. Best handig. De Golfbeker zorgt dan weer voor sonische golven in de omgeving en zo zijn er meer leuke nieuwe toevoegingen, wat de gameplay net wat meer diepgang geeft.

Lol in de multiplayer

Hetgeen Splatoon 3 van een lange levensduur moet voorzien is natuurlijk de multiplayer en daarin keren bekende modi terug en hetzelfde geldt voor de levels. De multiplayer bestaat bij release uit 12 levels, waarvan een gedeelte bekend is onder de spelers. Denk dan aan Forelviaduct en Roggentrog. Nintendo heeft al beloofd na de release gratis nieuwe maps aan de game toe te voegen, waardoor Splatoon 3 op termijn steeds omvangrijker zal worden. Vanzelfsprekend hebben we deze multiplayer ook even kunnen spelen en hoewel niet lang, hebben we ons kostelijk weten te vermaken met de gameplay.

Een van de meest populaire modi is Grondoorlog ofwel Turf War, waarin je met je team zoveel mogelijk het level moet verven in jouw kleuren. Ondertussen probeert de tegenstander hetzelfde te doen en zodra je elkaar tegenkomt loopt het uit op een clash, waarbij het verven verandert in een groot gevecht om elkaar uit te schakelen. We hebben dit op twee levels kunnen spelen en waar elk potje rustig met verven begint, is het vaak het midden van een level waarin het er chaotisch aan toegaat. De ene speler na de andere duikt bovenop de actie en tracht de tegenstander uit te schakelen.

Om het nog wat spectaculairder te maken, kunnen er ook speciale aanvallen ingezet worden en niets is zo bevredigend om dan in één klap twee of drie tegenstanders uit te schakelen. Dit levert je natuurlijk weer tijd op om meer van het level te verven. Het uitschakelen van vijanden is ook niet de hoofdmoot, want het resultaat word bepaalt aan de hand van het geverfde gebied. Zoals je van deze modus gewend bent. Dat is nu niet anders en ook in Splatoon 3 is het weer een plezier om te beleven, omdat het er zo hectisch aan toe kan gaan wat voor de nodige spanning zorgt.

Samenwerken in Salmon Run

De laatste modus die we hebben kunnen spelen bij Nintendo was Salmon Run, waarin je met vier spelers tegen de computer speelt. Het doel is om golven van vijanden te overleven en door vijanden te verslaan, zullen er eieren in het spel verschijnen. Die moet je meenemen en op het juiste punt afleveren, want alleen dan zul je een ronde voltooien. Het is het bekende wave concept, maar door de eieren is er een extra element aan toegevoegd wat voor meer druk zorgt in de gameplay. Dit maakt het tot een bijzonder leuke modus om te spelen.

Met name omdat je de moeilijkheidsgraad kunt tweaken en neem maar van ons aan dat je het jezelf zeer lastig kan maken. Wat een andere twist is, is dat je willekeurig wapens toegewezen krijgt, waardoor het altijd weer een verrassing is. Dit zorgt voor meer variatie in de gameplay én je ontdekt op die manier automatisch wat het wapenarsenaal je allemaal te bieden heeft. De Salmon Run is tevens voorzien van nieuwe monsters die soms enorme proporties kunnen aannemen en samenwerken is de sleutel tot succes. Zeker in latere rondes, wanneer het een heerlijk chaotische en kleurrijke ervaring is.

Voorlopige conclusie

De eerste hands-on ervaring met Splatoon 3 smaakte naar meer. Het kleurrijke spel heeft genoeg te bieden qua modi, waarbij de singleplayer erg divers lijkt te zijn en ook goed dient om je tot de gameplay te introduceren. Uiteindelijk zal de focus voornamelijk op de multiplayer komen te liggen en die speelt minstens zo goed weg. Nintendo maakt het zich misschien ietwat gemakkelijk door veel content uit eerdere delen over te hevelen, maar voegt daar gelukkig ook genoeg nieuwe wapens, levels en activiteiten aan toe. Dit om van Splatoon 3 een volwaardige nieuwe game te maken. Na de release komt er nog een hoop extra content bij, waardoor de kopers zich niet hoeven te vervelen. De game verschijnt over een paar weken en afgaande op onze speelsessie zit het wel goed met deze titel!