Toen SEGA eind vorig jaar Sonic Frontiers aankondigde, gaf de studio aan dat de game gepland stond voor het najaar van 2022. Dat najaar nadert nu langzaamaan en eerder vandaag lekte de releasedatum mogelijk uit, maar een officiële bevestiging was er tot op heden nog altijd niet.

Tijdens Gamescom Opening Night Live is daar nu eindelijk verandering in gekomen, want SEGA heeft de releasedatum van Sonic Frontiers nu officieel aangekondigd. Het lek van vorige week bleek inderdaad te kloppen: Sonic Frontiers komt op 8 november uit. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Samen met de aankondiging van de releasedatum liet SEGA ook een nieuwe trailer van Sonic Frontiers zien. Bekijk de beelden hieronder.