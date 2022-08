De razendsnelle blauwe egel van SEGA krijgt later dit jaar een nieuwe game in de vorm van Sonic Frontiers, maar het lijkt erop dat de studio achter de game net iets té haastig is geweest bij het adverteren. SEGA postte namelijk (per ongeluk?) een korte advertentie van Sonic Frontiers online, waarin de releasedatum van de game werd getoond: 8 november 2022.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de ‘releasedatum’ van Sonic Frontiers lekte: eerder leek een Taiwanese site te beweren dat de game op 15 november zou verschijnen en nog eerder dook 8 november al op als releasedatum van de pc-versie. Gezien het meest recente lek van SEGA zelf komt, is het heel waarschijnlijk dat 8 november wel eens zou kunnen kloppen.

De desbetreffende video werd inmiddels offline gehaald, maar het kwaad is al geschied en screenshots circuleren op het net. Sonic Frontiers zal vanavond tijdens Gamescom Opening Night Live langskomen, dus waarschijnlijk krijgen we dan een officiële bevestiging.