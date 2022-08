SEGA heeft meermaals aangegeven dat Sonic Frontiers rond de feestdagen van dit jaar zou verschijnen, maar nu zou de daadwerkelijke releasedatum gelekt kunnen zijn. Een Taiwanese e-commerce website zou te vroeg promotiemateriaal online gezet hebben, waaruit blijkt dat de game op 15 november 2022 zal verschijnen.

Hier staat ook bij aangegeven dat er al aan extra content wordt gewerkt en elders is er artwork verschenen, dat toont dat ook Amy, Knuckles en Tails deel zullen uitmaken van het spel. SEGA zelf heeft nog geen releasedatum voor Sonic Frontiers bekendgemaakt, maar we gaan ervan uit dat meer informatie tijdens de gamescom gedeeld zal worden.

De game is het volgende hoofdstuk in het leven van ieders favoriete blauwe egel en maakt deel uit van de jubileumreleases van de serie, waarbij je in een volledige 3D omgeving kunt spelen. Sonic Frontiers verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.