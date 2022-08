Game Freak heeft tijdens de 2022 Pokémon World Championships een gloednieuwe trailer uitgebracht van Pokémon Scarlet & Violet. De trailer, die gefocust is op het competitieve aspect van Pokémon, laat een aantal veranderingen en toevoegingen zien. Zo zijn er nieuwe moves, items én Terastallizations die we nog niet eerder hebben gezien. Daar stopt het echter niet, want het bedrijf heeft ook nog een nieuwe Pokémon onthuld.

Het gaat om Cyclizar, een Dragon/Normal type Pokémon die verdacht veel op Miraidon en Kuraidon lijkt. Het beest is mogelijk een pre-evolutie of een ander soort versie van deze twee Pokémon. Cyclizar beschikt over een nieuwe aanval genaamd Shed Tail, waarmee spelers van Pokémon kunnen wisselen.

Voor een compleet overzicht van de nieuwe toevoegingen kan je de trailer hieronder bekijken. Pokémon Scarlet & Violet komen op 18 november uit voor de Nintendo Switch. Het spel neemt ongeveer 10GB opslagruimte in beslag.