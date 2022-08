Pokémon Scarlet & Violet zijn de nieuwste games die in de pijplijn van Game Freak zitten en daar kon je eergisteren al uitgebreid naar kijken via de nieuwe trailer. In de trailer stond exploratie centraal en je kon duidelijk zien hoe de wereld van de games eruit zal zien. Naast de nieuwe trailer is nu ook bekend hoeveel ruimte je nodig zal hebben voor Scarlet & Violet.

De pagina’s van beide games zijn namelijk van een update voorzien in de Nintendo eShop en daaruit blijkt dat je zo’n 10GB nodig zal hebben op je Switch console. Het kan zijn dat de daadwerkelijke hoeveelheid nog kan veranderen voor de release – bijvoorbeeld door updates -, maar je weet in ieder geval hoeveel ruimte je ongeveer vrij moet houden.

Pokémon Scarlet & Violet verschijnen allebei op 18 november in de schappen.