Destiny 2 is na al die jaren nog steeds een behoorlijk begrip en de game weet menig gamer nog altijd aan het scherm te kluisteren. Er zit nog altijd een nieuwe uitbreiding – Lightfall – in de pijplijn en in een speciale Destiny 2 showcase heeft Bungie flink wat informatie gedeeld over de uitbreiding en de toekomst van de game.

Lightfall is het ‘begin van het einde’ voor de Light en Darkness-saga. Calus is de antagonist in dit verhaal en is een discipel van niemand anders dan The Witness; de katalysator achter de vele confrontaties in de wereld van Destiny. Lightfall speelt zich af op Neptunus, een plek waar de volgende stap van de mensheid is ontstaan en al die jaren in het diepste geheim een beschaving heeft opgebouwd.

Met de komst van Lightfall geeft Bungie ook aan dat ze de feedback van spelers luid en duidelijk gehoord hebben en dat er meer Legendary campagnes toegevoegd gaan worden. In de getoonde trailer zien we Guardians ook met een speciale groene kracht rondlopen, die ‘Strand’ heet, een materie die nog nooit aangewend is en gebruikt kan worden als bijvoorbeeld een grapple hook, waarmee je de wereld van Neptunus kunt verkennen.

De studio geeft aan dat Strand – net zoals Stasis – een kracht die is ontstaan uit de duisternis. Naast een grappling hook kan Strand ook gebruikt worden als destructieve kracht, die voor iedere class natuurlijk anders is. De Warlock kan bijvoorbeeld een krachtige bol energie versturen, de Titan tovert speciale klauwen uit het niks, waarmee hij een area-of-effect aanval kan uitvoeren en de Hunter kan Strand veranderen in een soort ‘rope dart’.

Daarbij gaat Bungie veranderingen doorvoeren aan verschillende systemen van de game zodat het toegankelijker is voor (nieuwe) spelers. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Guardian Ranks’, een soort pad wat nieuwe spelers kunnen bewandelen zodat ze op de hoogte worden gebracht van de verschillende systemen van Destiny 2.

In 2023 zal er tevens een Fireteam Finder geïmplementeerd worden, zodat het ook voor spelers die misschien nét niet genoeg vrienden hebben alsnog de uitgebreide content – zoals de bekende Raids – kunnen aanpakken. Op het einde van een activiteit kun je straks overigens ook je mede-Guardians een ‘commendation’ geven, bijvoorbeeld omdat een bepaalde speler heel waardevol was voor het Fireteam.

Een ander systeem dat aangepakt gaat worden, zijn de builds. Het moet simpeler worden om een loadout te maken en ergens op te slaan, zodat je voor bepaalde activiteiten makkelijk tussen je loadout kunt wisselen, omdat één build bijvoorbeeld beter werkt in de Crucible.

Vandaag lanceert er een nieuw seizoen in Destiny 2. Ditmaal draagt het de naam ‘Season of Plunder’ en draait het geheel om (ruimte)piraten. Dat betekent natuurlijk het nodige schietwerk, bombastische actie en – niet onbelangrijk – heel veel loot. Het seizoen zal tot en met 6 december beschikbaar zijn. Qua verhaal is Eramis – uit de Beyond Light uitbreiding – ontsnapt en heeft ze een zooitje ruimtebandieten verzameld. Je gaat met bekende personages op avontuur om ze een kopje kleiner te maken.

In dit seizoen zal Arc 3.0 beschikbaar worden gemaakt, gratis voor alle spelers. Dit is een verbeterde versie van het bekende Arc-damage type. Zo krijgt de Hunter een nieuwe Super vaardigheid, de Warlock krijgt een sterkere versie van de Arc Soul perk en de Titan krijgt alternatieve mogelijkheden om te navigeren en de krachtige Thunderclap mêlee-aanval. Een ander hoogtepunt is dat met dit seizoen de King’s Fall raid een terugkeer zal maken. Deze raid kwam oorspronkelijk uit de uitbreiding The Taken King van de eerste Destiny game.

Ten slotte heeft Bungie nog een laatste aankondiging: Destiny 2 zal namelijk vanaf vandaag ook verkrijgbaar zijn in de Epic Games Store. Als je deze week Destiny 2 via de digitale winkel binnenharkt, krijg je het 30th Anniversary Pack er gratis en voor niks bij. Dit pakket bevat onder meer de Gjallarhorn Exotic en de Grasp of Avarice dungeon.

Destiny 2: Lightfall zal helaas 2022 niet meer halen, in plaats daarvan lanceert de uitbreiding op 28 februari 2023.