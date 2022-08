Monster Hunter Rise is ondanks zijn beperking tot de Nintendo Switch en de pc als enige platformen een waar verkoopkanon voor Capcom gebleken. Naast dat de basis game al miljoenen heeft verkocht, maakt Capcom nu ook bekend dat de uitbreiding Sunbreak de 4 miljoen verkochte exemplaren heeft gepasseerd.

Wat ons betreft is dat een indrukwekkend aantal en een welverdiend succes, vooral gezien lang niet elke gamer DLC’s of uitbreidingen aanschaft voor hun games. Hoewel Rise nog niet in de buurt komt van de verkopen van Monster Hunter World is de strijd nog niet gestreden. Monster Hunter Rise is een stuk korter op de markt dan World, dus het kan nog alle kanten op gaan.