Lords of the Fallen 2 kwam tijdens Gamescom Opening Night Live met verrassend nieuws. Het vervolg is nu een reboot van het origineel met de titel The Lords of the Fallen. De nieuwe versie biedt een wereld aan die vijf keer zo groot is als het origineel. Daarnaast is er een nieuw vechtsysteem dat een stuk sneller werkt en ook krachtige magie bevat.

Ontwikkelaar Hexworks benadrukt dat het nog steeds om hetzelfde universum gaat, maar dan duizend jaar na de gebeurtenissen uit het origineel. Er heerst opnieuw een kwaad in de wereld en als Dark Crusader is het jouw taak om dat te verbannen. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen, want er is ook voor het eerst online co-op voorzien.