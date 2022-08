Wederom een ‘world premiere’ tijdens Opening Night Live: Focus Entertainment toonde via een CG-trailer en wat korte gameplaymomenten de game Atlas Fallen, die op dit moment in ontwikkeling is bij Deck 13, een studio van de uitgever.

Atlas Fallen is een fantasie actie-RPG met een semi-open wereld die vol zit met mysteries en monsters. De beelden tonen twee strijders die het gevecht aangaan met een aantal enorme monsters. De game lijkt inspiratie te halen uit de Monster Hunter-franchise van het Japanse Capcom.

Atlas Fallen lanceert in 2023 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.