Dead Island 2 heeft een lange, zwaar bevochten reis achter de boeg met intern uitstel, het herstarten van ontwikkeling en alsof dat niet genoeg was zit er nu ook een andere studio achter de game. Dambuster Studios hoeft nu alleen nog de laatste loodjes te leggen en dan is het langverwachte vervolg op Dead Island eindelijk in de handen van spelers en de ambities zijn groot.

Na jaren zonder info is het hek nu van de dam. Los van de trailer met releasedatum en gameplay die we te zien kregen tijdens Gamescom Opening Night Live beginnen de nodige interviews nu ook uit te komen. Game director David Stenton liet in een interview met Eurogamer weten dat het doel is om van Dead Island 2 het meest ‘gory’ spel dat er is te maken. Het ontwikkelingsteam haalt daarvoor inspiratie uit bloederige horrorfilms uit de tachtiger jaren.

In datzelfde interview deelde Stenton ook meer over de wereld waar spelers in rond zullen waren. Zo is Hell-A (ofwel Los Angeles) verdeeld over meerdere districten die variëren in grootte. Deze districten zullen elk hun eigen zijmissies en andere activiteiten huizen. Je speelt steeds meer nieuwe districten vrij wanneer je het hoofdverhaal volgt. Elk district is gevuld met zijn eigen zombiepopulatie en de wezens reflecteren de stijl van het district waarin ze rondwaren.

“Each district has its own zombie population, and they’re all curated and dressed to reflect that area and particularly LA life. So for example, we’ve got a rollerblading screamer with a helmet on rollerblades. We’ve got Muscle Beach, which is kind of where you sort of get introduced to a lot of these steroid soaked big crusher kind of guys. It’s about being in your face, right? We’re not interested in dropping hordes of World War Z zombies from a distance, you know, this is all about the struggle and the immediacy, and so these zombies have to feel like they used to be real people.”

In een hands-on preview van IGN werd vooral nieuwe info gedeeld over de gameplay. Zo zullen spelers in Dead Island 2 gebruik kunnen maken van Fury Mode. De hoofdpersonages kunnen gebruik maken van Fury door het zombievirus en dit vertaalt zich in speciale, krachtige aanvallen. Het Stamina-systeem keert ook terug, maar zal ditmaal een stuk genereuzer zijn dan het was in het eerste deel. Je kan er dus gerust op los springen, slaan en schoppen.

Natuurlijke elementen zoals water, vuur, elektriciteit en dergelijken zullen met elkaar kunnen interacteren. Olie in combinatie met vuur zal een groter vuur verspreiden, water zal het vuur doven en elektriciteit wordt geleid door water. Daardoor worden je combatopties een stuk uitgebreid.

Het wapenupgrade-systeem keert ook terug met nu nog meer opties. Je kan bijvoorbeeld een gasbrander vastbinden aan een bijl en elektrische klauwen maken. Jouw personage zal ook een skilltree krijgen dat werkt via een ‘Skill Deck’. Je speelt kaarten vrij die je in je Skill Deck kan plaatsen voor verschillende buffs, vaardigheden en traits.

Dead Island 2 komt op 3 februari 2023 uit op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.