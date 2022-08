De release van Monster Hunter Rise: Sunbreak is een waar succes gebleken en Capcom verblijdt ons nu met nog wat nieuwe content voor deze topper. Later in september verschijnt immers de gratis ‘Title Update 2’ en van die update is nu het eerste monster onthuld: de Flaming Espinas.

De Flaming Espinas zagen we al eerder in Monster Hunter Frontier en is een variant van de Espinas. Zoals de naam echter al impliceert, heeft deze vijand ook wat vurige aanvallen in zijn arsenaal zitten.

Bekijk Flaming Espinas in actie in de onderstaande video. Voor meer info over de game en de Sunbreak-uitbreiding, lees zeker onze review eens na.