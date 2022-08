De release van Splatoon 3 is nog minder dan twee weken van ons verwijderd en logischerwijs doet Nintendo er dus alles aan om de game goed onder de aandacht te brengen. Het is dan ook geen verrassing dat de Nintendo Treehouse uitzending van deze week voor een groot deel in het teken stond van de aankomende kleurrijke titel.

Gedurende de livestream werden kijkers onder meer getrakteerd op een heuse ‘deep dive’ in de singleplayer van Splatoon 3. Daarnaast werden allerlei verschillende aspecten van de game uitgelicht, zoals de nieuwe wapens en maps die het derde deel in de reeks bevat. Ook werden de speciale Splatoon 3-edities van de Nintendo Switch OLED en de Pro Controller getoond. In de onderstaande video’s van IGN kun je de verschillende onderwerpen die tijdens de livestream aan bod kwamen eens rustig terugkijken.

Splatoon 3 verschijnt op 9 september exclusief voor de Nintendo Switch. Wij konden onlangs al even met de game aan de slag en onze bevindingen lees je in onze preview.