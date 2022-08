Op Twitter heeft scriptschrijver Michael Jonathan Smith laten weten dat het filmen van de langverwachte Twisted Metal tv-serie is afgerond. We wisten al een tijdje dat de serie in ontwikkeling was, zo was al duidelijk dat Will Arnett de stem van Sweet Tooth zal zijn en dat Neve Campbell, vooral bekend van haar rol als Sidney Prescott in Scream, ook een rol speelt in de serie.

The cast and crew of Twisted Metal was something special. Even with lightning delays, extreme heat, and cars that wouldn’t do as they were told, everyone worked as hard as they could to make sure Twisted Metal kicked as much as possible.

Nu het filmen achter de rug is, zal de serie in postproductie gaan. De uiteindelijke release van de serie zal dus niet heel lang meer op zich laten wachten. Als alles goed gaat zouden we in de komende maanden meer moeten horen over de serie. Zo weten we nog steeds niet of we de serie wel in Nederland zullen kunnen kijken met de release, aangezien het eerst zal verschijnen op streamingdienst Peacock, die nog niet beschikbaar is in Nederland.

Een aantal maanden geleden gingen er ook nog geruchten over de ontwikkeling van een Twisted Metal reboot. De verwachting is dat de serie en de game – als die überhaupt bestaat – rond dezelfde periode worden uitgebracht. Mogelijk horen we meer tijdens een volgend Sony evenement.