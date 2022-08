Vrijdag verschijnt The Last of Us: Part I, wat een remake van de originele game uit 2013 is. Naughty Dog stond zelf aan het roer van de ontwikkeling om zo de best mogelijke kwaliteit te bieden en de game ook toegankelijker dan ooit te maken.

Nu de release erg dichtbij is, heeft de ontwikkelaar met Sony een nieuwe video op het PlayStation Blog gepubliceerd. Hierin komen verschillende ontwikkelaars aan het woord die vertellen over het proces van een goede game nog beter maken.

We zijn inmiddels druk bezig geweest met deze titel en je leest er op korte termijn meer over.