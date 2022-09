CD Projekt RED heeft voor de release van Cyberpunk 2077 veel beloftes gedaan. Deze zijn of werden niet allemaal ingelost en daar kan nu nog één belofte aan worden toegevoegd.

De Poolse ontwikkelaar heeft in 2019 laten weten dat er meerdere uitbreidingen zouden verschijnen voor de game. Deze belofte zal niet nagekomen worden zo blijkt. XGP merkte dit op in de comments van de ‘Phantom Liberty‘ trailer op YouTube.

Er werd in de comments door ene Jonna Dragneel positief gereageerd op de video en zij gaf aan te hopen op meer uitbreidingen. CD Projekt RED reageerde hier als volgt op:

“Glad to hear we sparked your interest. As for the future, Phantom Liberty is the only planned expansion for Cyberpunk 2077.”

VGC heeft voor de zekerheid nog even bij de Poolse ontwikkelaar aangeklopt hoe het nu zit en zij kregen het volgende bericht:

“We can confirm that the expansion in the works right now is the only planned expansion developed for Cyberpunk 2077. We’ve made the difficult decision to develop it only for PC, Stadia, PlayStation 5, and Xbox Series X|S, as the scope for the expansion makes releasing it for previous-gen consoles technologically challenging without compromising player experience.”