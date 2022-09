Afgelopen dinsdag kondigde ontwikkelaar CD Projekt RED de Phantom Liberty uitbreiding voor Cyberpunk 2077 aan. Deze uitbreiding is momenteel in ontwikkeling en zal ergens in 2023 verschijnen. Maar waar de uitbreiding in eerste instantie op alle platformen zou uitkomen, beperkt het zich nu tot current-gen consoles en pc.

Kopers van de Limited Edition Bundle, waarbij de game én een Xbox One console zat, pissen nu dus naast de pot. Zij hebben via deze duurdere editie eigenlijk recht op de aankomende uitbreiding. CD Projekt RED komt echter met een nette oplossing, want op hun website schrijven ze dat kopers van deze bundel een gedeelte van hun geld terugkrijgen.

De terugbetaling zal in de vorm van credits voor de Microsoft Store zijn. Meer details zullen later door de ontwikkelaar bekend worden gemaakt.