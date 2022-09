Cyberpunk 2077 stond de laatste dagen vaak in de kijker, dit dankzij een nieuwe update en de aankondiging van een uitbreiding. Ontwikkelaar CD Projekt RED gaf een uitgebreid verslag van hun voorbije maanden en blikte ook even vooruit op de toekomst. Een specifiek onderwerp dat hierbij aan bod kwam, was de eventuele inclusie van Cyberpunk 2077 in Xbox Game Pass of PlayStation Plus.

Het antwoord is misschien wat ontgoochelend, want voorlopig zal de game geen deel uitmaken van beide services. Momenteel zijn er ook geen gesprekken aan de gang om dit eventueel toch waar te maken, dus temper alvast je verwachtingen. Indien dit toch zou gebeuren (en dat kan natuurlijk altijd), zal dit ter zijner tijd worden aangekondigd.

“As for the second question – whether there are any potential deals with Xbox [Game Pass] and PlayStation [Plus] – we’ve done some deals in the past, but if there’s any deal happening, we’ll only be able to talk about in the future, and anything that’s going to happen will be announced at an appropriate time. We don’t have anything on this matter to share now.”