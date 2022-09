FromSoftware heeft met Elden Ring wederom iets moois neergezet en veel spelers hebben de Lands Between inmiddels grondig verkend. Diverse vijanden kom je op je pad tegen en meestal worden gebieden afgesloten met een baas die van een soundtrack is voorzien. Liefhebbers van FromSoftware games weten dat de muziek eigenlijk altijd van zeer hoge kwaliteit is en dat is in Elden Ring net zo.

Het is daarom een genot om naar de onderstaande video te kijken én luisteren, waarin één van de tracks gespeeld wordt. De uitvoering wordt verzorgd door het Budapest Film Orchestra en dit geeft een mooi kijkje achter de schermen in hoe de opname is verlopen. Het gaat hier om de soundtrack ‘Erdtree Knights’, die de meeste spelers wel zullen herkennen. Het is namelijk de eerste baas – de Tree Sentinel – die je direct op zijn paard begroet aan het begin van de game en je een pak slaag komt geven.