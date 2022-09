Er was eens een periode waarin er geen jaar voorbij kon gaan zonder de release van een Assassin’s Creed-titel, een strategie die op een gegeven moment wel aan het einde van z’n Latijn was en Ubisoft dus noodgedwongen terug naar de tekentafel moest. Sindsdien hebben we uiteraard meerdere titels in de bekende franchise kunnen spelen, waaronder Origins, Odyssey en Valhalla, maar ook daar gaat verandering in komen.

Ubisoft vertelt namelijk op hun website dat ze in de toekomst expres nieuwe games vroeg gaan aankondigen, zodat de ontwikkelaars meer tijd hebben maar ook zodat men naar feedback van de fans kan luisteren en dit in de games kan verwerken. Er zijn de afgelopen dagen meerdere Assassin’s Creed-projecten aangekondigd – waaronder Mirage, die in 2023 lanceert – en de projecten Red en Hexe, die op hun beurt weer onderdeel zijn van Assassin’s Creed Infinity.

Met de lancering van Mirage volgend jaar is het voor het eerst in de franchise dat er drie jaar tussen Assassin’s Creed-games zit, een bewuste keuze. Ubisoft stelt ook dat – ondanks dat Red en Hexe op hetzelfde moment zijn aangekondigd – de twee games niet per se tijdens opeenvolgende jaren zullen lanceren.

“Announcing new games early is a great way to gather player feedback but lengthening the development cycle for future Assassin’s Creed games allows development teams to listen to fans, improve their tech, and release more polished games in the future.

The extra time in between allows the development teams to improve their Anvil engine to deliver a more polished experience. Just because RED and HEXE were announced at the same time, doesn’t mean you should necessarily expect them to launch in sequential years.”