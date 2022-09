De Nintendo Direct uitzending van vanmiddag werd afgesloten met een uitsmijter waar je U tegen zegt: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Daarmee weten we eindelijk wat de officiële subtitel van de game zal zijn.

Naast dat we de volledige titel van de game te horen hebben gekregen, krijgen we in de trailer natuurlijk schitterende nieuwe beelden te zien en belangrijker nog: de releasedatum is aangekondigd. We mogen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op 12 mei 2023 verwachten.