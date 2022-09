Het is nog een kleine twee maanden wachten totdat God of War: Ragnarök uitkomt en we kregen gisterennacht weer een nieuwe trailer te zien. Ook heeft Sony een speciale DualSense controller aangekondigd, die geheel in teken van de game staat.

Om je nog wat meer van God of War: Ragnarök te laten genieten kun je hieronder een aantal nieuwe screenshots bekijken. Het betreft hoogwaardige stills die uit de trailer komen die je reeds hebt kunnen bekijken.

God of War: Ragnarök verschijnt op 9 november voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.