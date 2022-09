Nu we weten dat de release van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion niet lang meer op zich laat wachten, zullen we de komende tijd vast meer te zien gaan krijgen van deze game. Square Enix trapt wat dat betreft mooi af door 13 minuten aan gameplay te showen tijdens de Tokyo Game Show.

Het wordt in ieder geval duidelijk dat Square Enix de nodige moeite in deze heruitgave heeft gestoken. Wij zien er in ieder geval niet aan af dat dit van origine een PSP-game is. Check de beelden hieronder. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt op 13 december voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc.