Op 28 oktober worden de winkelrekken verrijkt met de Gold Edition van Resident Evil 8: Village. Deze versie bevat een nieuwe singleplayercampagne, Shadows of Rose, waarin je in de huid van Ethan Winters’ dochter Rose kruipt; een blijkbaar erg gewenste third-person modus, waarin de camera niet langer Ethans ogen simuleert, maar achter diens schouder plaatsneemt; en extra content voor de altijd geapprecieerde Mercenaries spelvorm. Toch wel waar voor je geld, als je het ons vraagt.

Capcom heeft nu meer informatie vrijgegeven over deze kersverse content. Shadows of Rose speelt zich zestien jaar na de gebeurtenissen uit de hoofdgame af. Rose wil haar bovenmenselijke krachten graag in de prullenbak kieperen en betreedt daarvoor een mysterieuze wereld, waarin ze met een minimum aan redmiddelen zal moeten zien te overleven. Haar zo gehate krachten zullen haar meermaals moeten redden, onder andere uit de klauwen van de snode Face Eaters (zie foto hieronder).

De third-person modus zal dan weer exact doen wat de titel belooft en spelers eindelijk de kans geven om Resident Evil 8: Village in de derde persoon te spelen. Zo zal je eindelijk Ethan echt in actie kunnen zien. Capcom belooft dat het meer wordt dan enkel een verandering in perspectief. De game zal met dit camerastandpunt als een heel nieuwe ervaring aanvoelen. Gaan jullie deze uitbreidingen een kans geven? Of had je graag heel andere dingen als DLC gezien? Laat het ons gerust weten.