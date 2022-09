In eerste instantie zou de Bloody Ties uitbreiding voor Dying Light 2 in juni verschijnen, maar dat bleek toch wat te ambitieus te zijn. Daarom werd de content opgeschoven naar midden oktober, maar ook dat zal niet gehaald worden. Techland heeft de uitbreiding namelijk nogmaals uitgesteld.

Het uitstel valt echter mee, want de release schuift nu van midden oktober op naar 10 november. Dit geeft het ontwikkelteam extra tijd om de game verder te polijsten en bugs op te lossen. Oftewel, het uitstel zal de algehele kwaliteit ten goede moeten komen.

“We have taken the decision to postpone the launch of Bloody Ties until November 10th, to allow the team extra time to polish and squash bugs.”